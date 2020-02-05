وفاة السفير السعودي في نيجيريا









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، عن وفاة سفيرها لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي.

ونشرت الخارجية السعودية بيانا على صفحتها الرسمية في "تويتر"، نعت فيه الفقيد، الذي أكدت أنه أفنى حياته في خدمة وطنه وقيادته، متقدمة بأحر التعازي لأسرة السفير وذويه.

وأفادت تقارير صحافية بأنه "عثر على عدنان بوسطجي ميتا في سريره، وتقام حاليا الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية".

وبوسطجي (60 عاما)، عاد يوم الأحد الماضي من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله، اليوم الثلاثاء، لكن وافته المنية أثناء نومه.

ونوه مصدر محلي إلى أن الدبلوماسي السعودي الراحل، هو دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية السعودية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.

