انطلاق أعمال مجموعة تواصل المجتمع الحضري في الرياض









اسماء السيد - الرياض: تنطلق اليوم في الرياض أعمال فريق مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 إحدى مجموعات التواصل الثمانية التابعة لمجموعة العشرين G20 حيث سيدشن الفريق المشارك أول اجتماعي ممثلي المدن الذي ستنعقد في الخامس والسادس من فبراير الجاري.

ويتضمن جدول الأعمال سلسلة من المناقشات وأوراق العمل والمبادرات التي تركز على جودة الحياة لسكان المدن في كافة أنحاء العالم.

ويترأس فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ورئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري، لعام 2020 وسوف يشرف على تناول واستعراض البرامج المدرجة ضمن جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة التحديات الحضرية الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، بما في ذلك الفجوة الرقمية، والتدهور البيئي العالمي الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع مستوى سطح البحر، وندرة الموارد، وفقدان التنوع البيولوجي.

كما تتضمن جداول أعمال الاجتماعات هذا العام مجالات عديدة من بينها: التمويل الحضري والاستثمار، والابتكار والتكنولوجيا، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على النحو المنصوص عليه في العديد من الاتفاقيات وأطر التنمية العالمية، بما في ذلك اتفاق باريس، وجدول الأعمال الحضري الجديد، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، وغيرها من مجالات التركيز.

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يذكر أن وفود ممثلي المدن هم من بين قادة ورواد المجتمعات الحضرية في بلدان مجموعة العشرين، وكذلك قادة المدن في البلدان غير الأعضاء في المجموعة، وغيرها من المنظمات الرائدة التي تركز على المدن، مثل مجموعة القيادة المناخية C40 للمدن، واتحاد المدن والحكومات المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-Habitat)، ومجموعات مختارة من المراقبين، وستتوج اجتماعاتهم ومناقشاتهم ببيان ختامي موجه إلى مجموعة الـ G20 بهدف إثراء جداول الأعمال لقادة الدول العشرين برؤى وتوصيات من منظور حضري.

ويأتي هذا الاجتماع الأول تمهيداً لقمة رؤساء البلديات التي ستنعقد لاحقاً في الرياض خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر القادم.

يشار إلى أن السعودية سوف تستضيف خلال هذا العام 2020 أعمال قمة الدول العشرين G20. وقد عقدت مجموعة تواصل المجتمع الحضري أول قمة لها جمعت رؤساء البلديات في بوينس آيرس، الأرجنتين في عام 2018؛ كما استضافت العاصمة اليابانية، طوكيو، قمة رؤساء البلديات الثانية العام الماضي.

