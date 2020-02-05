اليمن.. "الحوثيون" يفرجون عن 32 بحارا مصريا

شكري حسين/ الخليج 365
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، الثلاثاء، إطلاقها سراح 32 بحارا مصريا كانت تحتجزهم لـ"دخولهم المياه الإقليمية اليمنية بشكل غير قانوني".
وبحسب ما نقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ"الحوثيين"، عن الجماعة، قولها إنها أفرجت عن البحارة المصريين "بموجب عفو من رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط".
وأشارت أن قوات خفر السواحل التابعة لها، ألقت القبض على البحارة المصريين في وقت سابق (لم تحدده)، أثناء تواجدهم بشكل "غير قانوني" في المياه الإقليمية اليمنية.
وذكرت جماعة "الحوثي"، أن "طائرة مصرية خاصة وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، تحمل ممثلين عن مصر لاستلام البحارة المفرج عنهم".
من جانبه، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه تابع الجهود المكثفة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا في اليمن.
وأشار السيسي أن هذه الجهود أسفرت عن نقلهم إلى الأراضي المصرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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