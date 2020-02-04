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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية يزور مواطن عفا عن قاتل ابنه (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
زار أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الثلاثاء، المواطن عبدالله بن صبحي البناقي، الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه العام الماضي، وذلك في منزله بمحافظة العويقيلة.
يذكر أن المواطن البناقي، قد عفا عن قاتل ابنه العام الماضي، استجابة لشفاعة أمير المنطقة وطلبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل، حيث قدّم شكره للأمير على الزيارة التي تأتي في ظل حرصه على الالتقاء بأبناء المنطقة والاستماع لهم.
وتبادل أمير المنطقة الأحاديث الودية مع أسرة المواطن، الذي أعرب عن اعتزازه بولاة الأمر، إذ اعتبر سموه تصرّف البناقي يدل على ما تنعم به المملكة من أمن وأمان وتسامح وتلاحم وتكافل اجتماعي.
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