شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في مدريد لـ«المواطنين»: احذروا جرائم سرقة الوثائق والأمتعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية، في مدريد بالمواطنين توخي الحذر والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية.

ودعت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الجميع بأخذ الحيطة منذ الوصول إلى أسبانيا وفي جميع الأماكن العامة، وذلك بعد ملاحظة تعرض عدة مواطنين للسرقة.

وأفادت بأن جرائم السرقة التي تعرّض لها المواطنون اتخذت أشكالاً وطرقاً متنوعة، آملة من جميع المواطنين القادمين الاطلاع على تحذيرات السفر عبر موقع السفارة الإلكتروني.