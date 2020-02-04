دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الحلم أصبح قريباً: شاحن واحد لكل الهواتف

لا شك أن عانيت ذات مرة من نفاذ بطارية هاتفك المحمول، وكنت في مكان لا يتواجد فيه شاحن يناسب هاتفك، ولم تعرف كيف تتصرف في هذا الموقف.. اطمئن، قريباً لن تعاني من هذه الأزمة مجدداً.

فوفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فقد وافق البرلمان الأوروبي مؤخراً على قرار يجبر شركات التكنولوجيا على استخدام نوعاً واحداً من الشواحن.

وقال المشرعون في البرلمان أنهم يهدفون إلى توفير شاحن واحد بالإمكان استخدامه في كل الهواتف، بعض النظر عن نوعها أو الشركة المصنعة لها.

كما يدعو القرار أيضاً المسؤولين المعنيين في الاتحاد الأوروبي بدراسة الطرق المؤدية لزيادة عدد الكابلات وأجهزة الشحن التي يُعاد تدويرها، وضمان عدم إجبار المستخدمين على شراء شاحن جديد مع كل جهاز جديد يقوموم شرائه.

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وأضاف مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هذه التغييرات ستسهل حياة المستخدمين، حيث أن بعض الاحصاءات تقدر النفايات الإلكترونية التي تنتجها الشواحن القديمة بأكثر من 51 ألف طن سنوياً.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركة آبل الأمريكية على تغيير شاحن هاتفها الشهير آيفون، ليتناسب مع الهواتف الذكية الأخرى.

كما أشارت إلى أنه رغم أنه كانت هناك توجيهات سابقة لشركات التكنولوجيا من أجل العمل سوياً لتطوير شاحن عالمي موحد، إلا أن هذه الاتفاقات لم تحقق النتائج المتوقعة.

ومن جانبها، قالت آبل في بيان سابق لها أنه تم شحن أكثر من مليار جهاز من أجهزتها المعتمدة على الشاحن الحالي، وأنها ترغب في التأكد من أي تشريع جديد لن يُربك عملائها.

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مقدم من سكاي نيوز

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