مئات الفلسطينيين يشاركون بمسيرة رافضة لـ"صفقة القرن" المزعومة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365

شارك مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية رفضا "لصفقة القرن" المزعومة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها حركة "حماس"، وجابت شوارع مدينة رفح جنوبي القطاع، لافتات رافضة للصفقة الأمريكية.

وأحرق متظاهرون صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال القيادي في "حماس" منصور بريك، في كلمة له خلال المسيرة: "خرجنا لنعبر عن غضبنا ورفضنا لصفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

Advertisements

وأضاف بريك، "صفقة القرن أعطت من لا يملك لمن لا يستحق؛ كما أنها استنساخ لوعد بلفور".

وشدد على أنه "لا شرعية" لإسرائيل، على أرض فلسطين، وأن "الشعب الفلسطيني سيظل مرابطا على أرضه".

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ إعلان ترامب عن "صفقة القرن" المزعومة، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، مسيرات وفعاليات احتجاجية رافضة للصفقة، تخللها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأعلن ترامب في 28 يناير الماضي، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن خطة ترامب، التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.