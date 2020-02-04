الجيش التركي يدفع بمزيد من التعزيزات نحو الحدود مع سوريا

هطاي/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

ووصلت، الثلاثاء، قافلة تضم تعزيزات مرسلة من قطاعات عسكرية مختلفة، إلى قضاء ريحانلي، بولاية هطاي، جنوبي تركيا.

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وتوجهت القافلة التي تضم ناقلات جند مدرعة، ودبابات ومدافع إلى الوحدات الحدودية وسط تدابير أمنية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إرسال الجيش التركي رتلا يضم ناقلات مدرعة للجنود، ودبابات، ومدافع، وعربات عسكرية، إلى قضاء ريحانلي.

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