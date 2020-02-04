سفير إيران ببغداد: نرغب في تسوية الخلافات مع الإمارات والسعودية

طهران/ محمد قورشون/ الخليج 365

قال السفير الإيراني في العراق، إيراج مسجدي، الثلاثاء، إن بلاده ترغب في تسوية الخلافات مع الإمارات والسعودية.

وأوضح مسجدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، قتل أثناء زيارته لبغداد، بناء على مبادرة بلاده بشأن تطوير العلاقات مع السعودية والإمارات.

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وقال "إيران ترغب في تسوية الخلافات مع السعودية والإمارات، كما نرحب بجهود العراق أو أي بلد آخر بشأن هذه القضية".

وتابع "العراق لعب دورا بنّاءً في هذا الصدد، ونحن نؤيد فكرة تخفيف التوتر".

وقتلت واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.