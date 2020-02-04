مباحثات أردنية بلجيكية لتعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث الأردن وبلجيكا، الثلاثاء، تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة، يجريها الأخير إلى المملكة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد استعرض الوزيران التطورات في المنطقة.

وفي السياق ذاته، وضع الصفدي، الوزير البلجيكي بصورة الموقف الأردني "الثابت" إزاء القضية الفلسطينية.

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وثمن الصفدي موقف بلجيكا "المتمسك بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية سبيلا لحل الصراع".

من ناحية أخرى، أكد الوزيران التنسيق في محاربة الإرهاب الذي "يشكل تحديا مشتركا يجب استمرار التعاون الدولي لدحره عسكريا وأمنيا وأيديولوجيا".

وتناول اللقاء جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتخفيض التصعيد في الخليج العربي.

من جانبه، ثمن غوفين دور المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أن "بلاده ترى الأردن شريكا رئيسا في المنطقة".

ولم يحدد البيان موعد وصول الوزير البلجيكي للمملكة، أو مدة زيارته لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.