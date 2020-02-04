رئيس "قبرص التركية" يعزي أنقرة في استشهاد جنودها بإدلب

ليفكوشا/ الخليج 365

قدم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي، تعازيه لتركيا في استشهاد جنودها إثر قصف مدفعي لنظام بشار الأسد في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشره في حسابه عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، وأعرب خلاله عن بالغ حزنه إزاء استشهاد 7 جنود أتراك، وموظف مدني.

ودعا أقنجي، بالرحمة للشهداء، والصبر والسلوان لذويهم، متقدما بتعازيه لتركيا شعبا وحكومة.

كما عبر عن تمنياته في عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا بالوسائل السياسية والسبل السلمية.

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والإثنين، استشهد 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن القوات التركية ردّت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن القوات التركية موجودة بالمنطقة لمنع نشوب اشتباكات في إدلب، وأن النظام السوري أطلق النار ضدها رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.