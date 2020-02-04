الخرطوم.. اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء حول لقاء البرهان ونتنياهو

الخرطوم / الخليج 365

يترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتماعًا مشتركًا بين مجلسي السيادة والوزراء، حول تطورات لقاء البرهان المفاجىء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين.

وأفاد مراسل الخليج 365 من داخل القصر الرئاسي بأن الاجتماع المشترك ما زال مستمرًا حتى الساعة 17تغ، منذ أن بدأ عقب اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة عبد الله حمدوك.

وأعلنت حكومة حمدوك، مساء الإثنين، أنه لم يتم التشاور معها ولا إطلاعها على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا، وأنها تنتظر منه توضيحات.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

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وذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" العبرية، نقلًا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى"، قوله إن الإمارات هي التي رتبت اللقاء بين البرهان وننتنياهو.

وجاء هذا اللقاء في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، لتسوية سياسة في منطقة الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وبحضور نتنياهو، أعلن ترامب، من البيت الأبيض، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صور "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ورفضت كل من تركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة ترامب، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.