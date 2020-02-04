دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع شاومي تقدم تفاصيل جديدة حول عملية تطوير شاحن Super Turbo بقدرة 100W ظهر على التقنية بلا حدود.

شارك Lu Weibing تفاصيل جديدة حول عملية تطوير تقنية شاحن Super Turbo بقدرة 100W، كما أوضح التحديات التي تواجه الشركة في تطوير هذه التقنية.

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف في ترقية تقنية الشحن السريع إلى مستوى جديد يدعم شحن فائق السرعة للهواتف الذكية، ولقد إستعرضت شركة شاومي خلال شهر مارس من العام الماضي تقنية Super Turbo للشحن فائق السرعة بقدرة 100W، والتي سيكون لها القدرة على شحن بطارية هاتف بقدرة 4000 mAh بشكل كامل خلال 17 دقيقة فقط.

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إلا أن تصريحات جديدة من نائب رئيس شاومي Lu Weibing نشرت على Weibo، أكد فيها على أن عملية تطوير تقنية الشحن السريع بقدرة 100W تواجه الكثير من التحديات والصعوبات التقنية، ولقد أشار إلى أن تقنية الشحن تواجه 5 صعوبات رئيسية هي:

إنخفاض سعة البطارية: حيث يؤدي إرتفاع حرارة البطارية في تقنية الشحن السريع إلى إنخفاض سعة البطارية وكفاءتها بشكل تدريجي مع مرور الوقت، لذا مع قدرة شحن 100W، تنخفض سعة البطارية بنسبة 20%، مقارنة بشحن30W PD.

عملية تنفيذ تقنيات الشحن: أشار Weibing إلى أن تقنيات شحن بقدرة 100W تتطلب جهد عالي جداً، لذا مازال تطوير هذه القدرة في الشحن يواجه بعض الصعوبات التقينة.

صعوبات في الآداء: تؤكد شركة شاومي على رغبة الشركة في تطوير تقنية الشحن السريع بقدرة

100W بتنقية تتخطى الموارد المتاحة حالياً لتدعم أفضل آداء خلال فترة أطول.

الآمان: تؤكد شاومي أيضاً على تطوير شاحن يدعم عامل الآمان والحماية في التكوينات المختلفة من البطارية، واللوحة الأم، وأيضاً الشاحن لدعم المستخدمين بمعايير أعلى للحماية.

يذكر أن Lu Weibing لم يكشف عن موعد محدد لإنطلاق تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، إلا أنه أشار في تصريحاته إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج الضخم يمكن توقعها في المستقبل.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم تفاصيل جديدة حول عملية تطوير شاحن Super Turbo بقدرة 100W ظهر على التقنية بلا حدود.