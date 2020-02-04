شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى : ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا طرابلس إلى 4700 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا العاصمة طرابلس إلى نحو4700 .

وأشار المرصد، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن 64 من ضمن المرتزقة للقتال في ليبيا توجهوا إلى أوروبا.

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في المقابل.. أفاد المرصد بارتفاع أعداد القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء معارك طرابلس إلى 80 قتيلا .

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن مساء الاثنين، أن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا ، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة .

وكشف المسماري ، في مؤتمر صحفي ، أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا ، مضيفا أن "حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا"، مشيرا إلى أن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا .