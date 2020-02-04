شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني: نريد التصالح مع المملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال سفیر إيران في العراق إيرج مسجدي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تريد حل الخلافات مع المملكة العربية السعودية والإمارات.
وأوضح السفير الإيراني، في مقابلة نشرتھا وكالة الأنباء العراقیة، أن إيران تودّ أن يكون التصالح مع المملكة والإمارات في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن العلاقات بين المملكة وإيران تأزمت خلال الآونة الأخيرة بعد الهجمات على منشآت آرامكو، كما تطالب المملكة إيران بوقف تدخلاتها في المنطقة بصفة عامة واليمن بصفة خاصة.
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