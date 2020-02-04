تسريبات جديدة لسلسلة هواتف سامسونج "جالاكسي إس 20"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365

قبل أيام قليلة من طرح سامسونج سلسلة ”جالاكسي إس 20“ Galaxy S20 في معرض ”Galaxy Unpacked“، بدأت بعض مواقع سامسونج بما في ذلك في بلجيكا وألمانيا تأكيد بعض التكهنات.



لم تحتوي هذه المواقع على أي صور للمنتجات التي تخطط الشركة للكشف عنها، ولكنها تؤكد أسماءها، وبالأخص اسم ”جالاكسي إس 20“.

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ووفقا لموقع ”سامسونج موبايل“، أصبح قرار شركة سامسونج حول تخطي الأسماء من Galaxy S11 إلى S19 وتسمية السلسلة الرئيسية التالية ”Galaxy S20“ .

ومع ذلك، على الرغم من اعترافها بأسماء ”جالاكسي إس 20“ و“جالاكسي إس 20 بلس“، إلا أنه يبدو أن المواقع التابعة للشركة تجاهلت إصدار ”ألترا“.

إذ أنشأت مواقع سامسونج صفحات خاصة باكسسوارات هاتفي ”جالاكسي إس 20“ و“جالاكسي إس 20 بلس“، ولكنها لم تخصص سوى غطاء واحد لجهاز ”جالاكسي إس 20 ألترا“، ولم تحدد اسمه الرسمي كما فعلت مع الأجهزة الأخرى، واكتفت بالإشارة إليه باسمه الكودي فقط EF QG988.

ومع ذلك، يرجح الخبراء أن تتم تسمية الهاتف ”جالاكسي إس 20 ألترا“ مثل الآخرين في السلسلة، ولكن يجدر بالذكر أنه حتى الإعلان عنه رسميا، هناك فرصة بأن يتم تغييره.