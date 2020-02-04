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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. انطلاق المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2020 بدبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
انطلق المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2020، اليوم في دبي، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وتنظم المهرجان في نسخته الجديدة الذي يستمر حتى 8 فبراير/شباط الجاري وزارة التربية والتعليم، تزامنا مع شهر الإمارات للابتكار.
ويتضمن المهرجان مجموعة من المبادرات والأنشطة والبرامج والمسابقات.
وسيكون مجال الفضاء ركيزة أساسية للحدث، الذي يضم مؤتمرا عالميا وخلوة طلابية، ومعرض العلوم، ومختبر الابتكار، ويستعرض أحدث ابتكارات الطلبة، بجانب المهرجان العائلي، وغيرها من الأنشطة.
ويحظى المهرجان باهتمام متزايد نظرا لما يقدمه من برامج مبتكرة من مشاريع طلابية تحاكي التوجهات المستقبلية في مجالات علمية منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
ويسهم المهرجان في النهوض بالابتكار والريادة في الدولة ويهدف لإحداث نقلة نوعية في نظام الابتكار الوطني.
كما يتماشى مع السياسات والتوجيهات الداعمة للابتكار والمحفزة لتحقيق طموح الإمارات في مجالات البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.
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