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بغداد تعلن بدء عودة الطلاب العراقيين من الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء ، عن بدء عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من مدينة ووهان في الصين، مصدر انتشار فيروس "كورونا".

وقال الحكيم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماع تويتر أوردتها قناة السومرية نيوز، "إن طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار"، معربًا عن شكره لجهود السفير والقنصل العراقي في بكين.

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وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق قد دعت الحكومة، إلى إعادة الطلبة العراقيين من الصين، عقب تفشي فيروس "كورونا".

 

 

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