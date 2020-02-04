وزير خارجية قطر: تجمعنا مع تركيا شراكة وثيقة وتنسيق مستمر

الدوحة / الاناضول



قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن بلاده وتركيا تجمعهما شراكة وثيقة وتنسيق مستمر حيال مختلف أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وأضاف "آل ثاني"، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لقاء بناء جمعني مع فخامة الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، ووزير الخارجية (مولود تشاووش أوغلو)، في أنقرة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى وزير الخارجية القطري مع الرئيس التركي في العاصمة أنقرة، التي يجري زيارة رسمية إليها، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأفادت الوكالة أن "آل ثاني" نقل إلى الرئيس التركي تمنيات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للشعب التركي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى "آل ثاني"، الإثنين، نظيره التركي تشاووش أوغلو٬ وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المستجدات على الساحة الإقليمية، وفق الوكالة القطرية.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

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