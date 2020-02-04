الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة لوحداته على الحدود السورية

هطاي/ الخليج 365
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته على الحدود السورية، في ولاية هطاي (جنوب).
ووصل الرتل العسكري الذي يضم ناقلات مدرعة للجنود، ودبابات، ومدافع، وعربات عسكرية، الثلاثاء، إلى قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي.
وتوجه الرتل فيما بعد إلى الوحدات العسكرية العاملة قرب الحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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