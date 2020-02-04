العراق يجلي رعاياه من ووهان الصينية

بغداد/علي جواد/الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، إجلاء جميع الطلبة العراقيين وعوائلهم المتواجدين في مدينة ووهان الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الخارجية محمد الحكيم في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار لإجلائهم".
من جانبه، قال مصدر طبي في دائرة صحة الكرخ الحكومية للاناضول، إن الرعايا العراقيين في ووهان وعددهم 14 شخصا، وصلوا إلى بغداد بالفعل، حيث جرى عزلهم في مكان مخصص لحين التأكد من عدم حملهم المرض.
ويأتي قرار إجلاء الرعايا العراقيين بعد مناشدات لمنظمة حقوق الإنسان العراقية وعوائل العراقيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية، بسبب ظروف معيشتهم الصعبة، في ظل انتشار الفيروس.
وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 425 وفاة و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة حتى نهاية الإثنين.
فيما سجلت 25 دولة أخرى 165 إصابة مؤكدة بالفيروس، بجانب تسجيل حالتي وفاة فقط خارج البر الصيني؛ الأولى في الفلبين، والثانية في مقاطعة هونغ كونغ التابعة إداريا للصين.
وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر عبر العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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