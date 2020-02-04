ليبيا تخضع طاقم سفينة قادمة من إسبانيا للفحص الطبي

جهاد نصر/ الخليج 365

أخضعت السلطات الليبية، الثلاثاء، طاقم سفينة قادمة من إسبانيا إلى ميناء "الخمس" (غرب)، للفحص الحراري الطبي كإجراء احترازي تحسبا لإصابة أي من أفراد طاقمها بفيروس "كورونا الجديد".

جاء ذلك بحسب بيان للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، التابع لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، نشره عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال المركز إن "الفحص الطبي لطاقم السفينة جاء بناء على إعلان السلطات الليبية حالة التأهب، وتركيب أجهزة مسح حراري في كل المنافذ البحرية والجوية والبرية".

ونقل البيان، عن عمران أوليطي، مدير مكتب المركز في ميناء الخمس (120 كلم شرق طرابلس) تأكيده عدم الاشتباه بوجود أي أعراض لأمراض تنفسية لدى طاقم السفينة القادمة من إسبانيا.

وأضاف أوليطي، أن "عمليات الفحص في المنفذ البحري مستمرة وستخضع لها جميع السفن القادمة إلى الميناء".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال مدير عام مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، في تصريحات صحفية، إن "مكاتب للرقابة الصحية موجودة في جميع منافذ الدولة، تتابع حالة الركاب القادمين من الخارج وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس كورونا".

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وأعلن المسؤول الليبي، أنه "لم تسجل أي حالات في للمرض في ليبيا".

وتابع "نعمل بأقصى سرعة من أجل تجهيز غرف للعزل في المستشفيات الموجودة بالمدن التي بها منافذ بحرية أو برية أو جوية نشطة".

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا الجديد"، الذي ظهر في الصين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أورد التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" محليا، إلى 425 حالة وفاة، و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة.

كما تفشى "كورونا الجديد"، إلى جانب الصين، في 25 دولة حول العالم، حيث سجلت 165 إصابة مؤكدة بالفيروس بهذه الدول.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

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