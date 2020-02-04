قطر تكشف ملامح النسخة السابعة من معرض الدوحة للدفاع البحري

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

رئيس اللجنة المنظمة للمعرض:

ـ 80 دولة تشارك في "ديمدكس" على رأسها تركيا والولايات المتحدة

ـ سيقام بين 16 و18 مارس المقبل

قالت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020"، الثلاثاء، إن 80 دولة ستشارك في فعاليات النسخة السابعة المقررة مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر تعريفي بالمعرض عقد في الدوحة، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، والملحقين العسكريين والتجاريين ووسائل الإعلام.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العميد الركن بحري عبد الباقي صالح الأنصاري، إنه من المتوقع أن يشهد المعرض الذي سيعقد بين 16 و18 مارس، "إقبالا غير مسبوق من العارضين والحضور من نحو 80 دولة، ضمن أجندة الدفاع والأمن البحري الدولية".

وأضاف الأنصاري، أن "تركيا والولايات المتحدة هما أبرز الدول المشاركة.. فيما تشارك لأول مرة دول كالبرازيل وكرواتيا".

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ولفت إلى أن الهند ستكون حاضرة هذا العام بعد غيابها عن آخر نسختين.

واشار الأنصاري، إلى مشاركة الصين بحجم أكبر من المرات السابقة.

وبيّن أن "كبرى شركات التسليح البحري على مستوى العالم مشاركة في هذا الحدث".

وفي النسخة السابقة للمعرض عام 2018، وقّعت شركات الصناعات الدفاعية التركية، صفقات بقيمة تقارب 800 مليون دولار.

حيث شاركت تركيا في المعرض بـ 33 شركة، بتنسيق من مستشارية الصناعات الدفاعية.

يذكر أن نسخة 2018 شهدت أكثر من 13 ألف زائر ومشارك من 69 دولة، كما أسفرت عن توقيع 35 شراكة واتفاقا ومذكرة تفاهم خلال أيام الحدث.

ويعد "ديمدكس"، منصة رئيسية للتواصل المباشر بين الشركات وصناع القرار خلال النسخ الست السابقة، وساهم المعرض في توقيع اتفاقات وصفقات بلغت قيمتها مليارات الدولارات منذ النسخة الأولى عام 2008.

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