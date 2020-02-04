مقتل طالب وجرح 7 بقصف "ي ب ك" الإرهابي على عفرين السورية

أنقرة/ مؤمن ألتاش/ الخليج 365

قتل طالب سوري وجرح 7 آخرين في قصف بصواريخ غراد نفذه تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي على مدرستين ومسجد في عفرين السورية، الواقع ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون" (شمال).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي قصف مدرستين ومسجدا في مدينة عفرين بأربعة صواريخ غراد.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي الملطخة يديه بالدماء والذي يستهدف المدنيين الأبرياء بالسيارات المفخخة في شمالي سوريا، يقوم الآن باستهداف عفرين عبر اطلاقه 4 صواريخ غراد.

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وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

وبعد 64 يومًا من انطلاق العملية، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

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