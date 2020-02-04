وزير الدفاع القطري يبحث مع نظيره الهندي تعزيز العلاقات

الدوحة/الخليج 365

أجرى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الهندي راجناث سينغ، حول سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع "سينغ" و"العطية" في العاصمة الهندية نيودلهي، التي يزورها الأخير، بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وأفاد البيان، بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة لأحدث التطورات التي تمر بها المنطقة.

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وحضر الاجتماع محمد بن خاطر الخاطر سفير قطر لدى الهند، واللواء سعيد بن حصين الخيارين قائد القوات البرية الأميرية القطرية، وعدد من كبار القادة وضباط القوات المسلحة القطرية، وفق البيان ذاته.

ويجري الوزير القطري حاليا، زيارة رسمية غير معلنة المدة إلى الهند.

والجالية الهندية هي الأكبر في قطر ويبلغ عددها حوالي 700 ألف نسمة، ويساهمون في مختلف القطاعات وأبرزها المشروعات المرتبطة باستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

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