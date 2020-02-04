رحيل نادية لطفي صاحبة «النظارة السوداء» عن 83 عاماً

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رحلت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي، بعد ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، امتد لأكثر من ثلاث سنوات، قضت منها ما يقرب من عامين متصلين بغرفة خاصة بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ما بين غرفتها، وغرفة الرعاية المركزة، حتى غادرتها قبل عيد ميلادها الأخير، في الثالث من يناير الماضي، وبعد أن خرجت خلال العامين الأخيرين، عشرات الشائعات حول وفاتها، كان آخرها بعد أن عانت من ضيق شديد في التنفس، عادت على إثره إلى المستشفى، عقب وفاة دينا أباظة، زوجة ابنها أحمد البشاري، وحرصها على المشاركة في جنازتها، ما أدى إلى إصابتها بنزلة شعبية حادة، تسببت في نقلها إلى المستشفى، ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي عدة أيام حتى تحسنت حالتها، وبعد انتشار شائعة وفاتها، حرصت على تسجيل رسالة صوتية بعثت بها إلى أحد المواقع الصحفية، تطمئن خلالها جمهورها، على صحتها، وأنها شهدت تحسناً ملحوظاً، وفي الوقت نفسه قدمت عبر رسالتها، واجب العزاء في صديقتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، لكن سرعان ما تدهورت حالتها الصحية، ودخلت على إثرها في غيبوبة، فانتشرت مجدد شائعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أربعة أيام، ليخرج د.أشرف زكي، نقيب الممثلين بمصر ليكذب الشائعة، وأنها فقط، تمر بحالة صحية حرجة، حتى خرج بعد ظهر الثلاثاء، ليؤكد خبر رحيلها.

يتم تشييع جنازتها بعد ظهر الاربعاء من مسجد مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ليتم دفنها بمقابر الأسرة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء الخميس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

ولدت بولا محمد مصطفى شفيق، في حي عابدين بالقاهرة، الثالث من يناير عام 1937، لأب وأم مصريين من محافظة الشرقية، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بالقاهرة عام 1955، ورغم زواجها المبكر من «ابن الجيران» الضابط البحري عادل البشاري، والد ابنها الوحيد أحمد، إلا أنها لم تنس عشقها للتمثيل، واكتشفها المنتج الراحل رمسيس نجيب، ليقدمها بطلة في أول أعمالها من خلال فيلم «سلطان»، أمام النجم فريد شوقي في العام 1958، بعد أن اختار لها اسماً فنياً «نادية لطفي»، وهو اسم بطلة إحدى روايات الكاتب إحسان عبد القدوس «لا أنام»، لتنطلق «بولا» باسمها الجديد نادية لطفي، في العام 1958، لتشارك بطلة أولى في كل الأعمال، التي تسند إليها، فقدمت عدداً كبيراً من أدوار الفتاة الرومانسية والاجتماعية، مثل «حب إلى الأبد»، «حبي الوحيد»، «السبع بنات»، «لا تطفئ الشمس»، «مع الذكريات»، «عودي يا أمي»، «مذكرات تلميذة»، ليختارها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ لتشاركه بطولة فيلمه «الخطايا»، عام 1962، لتكتسب كل جمهور العندليب في مصر والوطن العربي، وتتسع شهرتها كنجمة أولى، وتلفت الأنظار بشدة كممثلة فريدة من نوعها، عندما قدمت «النظارة السوداء»، للكاتب إحسان عبدالقدوس عام 1963، الذي أصبح من علامات السينما العربية؛ ليختارها بعده المخرج العالمي يوسف شاهين في دور «لويزا»، في فيلم «الناصر صلاح الدين»، في العام نفسه، ليدخلها إلى قلب الجمهور.

حرصت لطفي على تنوع أدوارها في السينما، بل كانت أحرص على اختيار الأدوار المركبة والصعبة، مثل أفلام: دعني والدموع، الباحثة عن الحب، المستحيل، والخائنة، حتى اختارها المخرج حسن الإمام في دور «زنوبة العالمة» في أول أجزاء ثلاثية الكاتب العالمي نجيب محفوظ «قصر الشوق» عام 1966، لتحقق نجاحاً غير متوقع من خلال هذه الشخصية؛ لتؤكد أنها ليست ممثلة «الوجه الجميل البريء»، بل ممثلة من عيار ثقيل، قبل أن تعود مجدداً للوقوف أمام عبدالحليم حافظ في فيلمه الأخير «أبي فوق الشجرة»، الذي استمر في دور العرض 52 أسبوعاً، لتعود بعده لنوعية الأفلام المركبة والصعبة، فتقدم مع المخرج شادي عبدالسلام «المومياء» عام 1969، ثم «رجال بلا ملامح»، «اعترافات امرأة»، «الزائرة»، «الحاجز»، وفي العام 1973، ومع انتصار أكتوبر، قررت إنتاج فيلم وثائقي على نفقتها الخاصة بعنوان «جيوش الشمس»، مع المخرج شادي عبدالسلام، عن الانتصار الكبير، ودورها التطوعي في خدمة الجرحى والمصابين في الحرب، لتحصد من خلاله العديد من الجوائز، حتى قررت اعتزال السينما بعد فيلمها الأخير «الأب الشرعي»، عام 1988، مع المخرج ناجي أنجلو.

نجح المخرج عادل صادق، في إعادتها للكاميرات مجدداً بعد ابتعادها خمس سنوات، وأقنعها بالتمثيل للتلفزيون لأول مرة، من خلال مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993، غير أنها كانت المرة الأخيرة أيضاً، فلم تعد بعده للتلفزيون ولا للسينما، وقررت الابتعاد والجلوس في بيتها، وكرمتها وزير الثقافة المصرية العام الماضي، بمنحها جائزة الدولة التقديرية، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ82.