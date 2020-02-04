شكرا لقرائتكم خبر عن 150 لوحة في «رأس الخيمة للفنون البصرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لأبحاث السياسة العامة في منطقة الجزيرة الحمراء القديمة في رأس الخيمة مهرجان الفنون البصرية، وذلك بعد ترميم جزء من المنطقة وتحويله إلى معرض مفتوح للرسم والتصوير. ضم المهرجان أكثر من 150 لوحة توزعت على المنازل القديمة والطرق التي تربط بينها.
وقال سقراط بن بشر مدير إدارة المهرجان: إن المهرجان الذي سيستمر لمدة شهرين تحت شعار «مجتمعات متصلة»، ضم في فعالياته المعرض المفتوح الذي شارك فيه فنانون من 33 دولة، كما تضمن 20 عرضاً سينمائياً، بالإضافة إلى ورش عمل فنية تقام في متحف رأس الخيمة الوطني، ويمكن المشاركة فيها من خلال تطبيق الكتروني يوضح كافة أنشطة المهرجان.
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