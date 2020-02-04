وفد من الطلبة في ضيافة «منشورات القاسمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من طلبة مدرسة أم رومان بنت عامر للتعليم الأساسي والإعدادي في الشارقة «منشورات القاسمي»؛ للاطلاع على آخر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كذلك المعرض التوثيقي والمكتبة في الدار.

وتجول الوفد في أقسام الدار المختلفة، وقدّمت الدار للزوار شرحاً مفصلاً عن المعرض التوثيقي «سلطان خير الجلساء»، والذي ضم مخطوطات وملاحظات صاحب السمو حاكم الشارقة على مؤلفاته الروائية والتاريخية والمسرحية وبخط يده، والتي تعتبر وثيقة بالغة الأهمية للباحثين والدارسين لمؤلفات سموه.

وفي نهاية الزيارة أهدت المنشورات عدداً من مطبوعات الدار التاريخية والمسرحية من مؤلفات سموه للطلبة الضيوف.

وضم الوفد أكثر من «17» طالبة من الطالبات الموهوبات في صفوف الخامس والسابع والثامن، وممن لهنّ حضور وتواجد في مكتبة المدرسة، إضافة إلى المشاركة في مسابقات وأنشطة ثقافية في الكتابة الأدبية والقراءة المستمرة في تحدي القراءة.