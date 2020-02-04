شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكرم العالمين لورديس فيجا ورشيد اليزمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى العالمين الدكتورة لورديس فيجا، ورشيد اليزمي.

ونشر بن راشد عبر حسابه على "انستجرام"، صورة للتكرمين، وعلق عليهم قائلا "كرمنا اليوم عالمين في مجال التميز العلمي .. الدكتورة لورديس فيجا .. رئيسة مركز أبحاث ثاني أوكسيد الكربون بجامعة خليفة وحاصلة على 5 براءات اختراع ولديها 200 ورقة بحثية وتعمل في تحرير 5 دوريات علمية .. وجمعت 50 مليون دولار لأبحاثها .. فخورين بوجودها ضمن جامعتنا الوطنية"



لورديس فيجا ورشيد اليزمى

وتابع بن راشد، "وكرمنا رشيد اليزمي‏، مهندس مغربى يحمل الجنسية الفرنسة .. له اكثر من 150 براءة اختراع فى تكنولوجيا البطاريات .. وساهم في تطوير بطارية الليثيوم التي نستخدمها في هواتفنا .. وله أكثر من 250 بحث وإصدار علمي .. فخورين بإنجازه .. ونراهن عليه وأمثاله لتطوير واقعنا العلمى في العالم العربى"

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تكريم رشيد اليزمي‏



جانب من التكريم

وكان بن راشد قد ترأس اليوم الاجتماع الثالث لمجلس دبى، حيث أصدر مجموعة من القرارات الهامة فيما يتعلق بالمواطنين فى دبى، وكذلك أطلق حملة "حياتنا" لتطوير المرافق، وتشكيل مجالس للأحياء فى دبى من المتقاعدين.

وقال بن راشد عبر حسابه على تويتر، "ترأست اليوم الاجتماع الثالث لمجلس دبي وأول قراراتنا تخصيص 500 مليون درهم لتحسين الحياة في أحياء المواطنين بدبي بناء على ما يرغبون به وليس بناء على ما تخططه لهم الدوائر الحكومية .. خصصنا صفحة لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يريدونها في أحيائهم"