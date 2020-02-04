دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان عن هاتف POCO X2 بمعالج Snapdragon 730G ومعدل تحديث 120Hz ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت علامة POCO التجارية رسمياً اليوم عن هاتف POCO X2، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 730G، وتصميم يحاكي Redmi K30 4G مع سعر يبدأ من 225 دولار تقريباً.

ينطلق هاتف POCO X2 إلى سوق الهواتف المتوسطة خلال الفترة القادمة، بحجم شاشة 6.67 إنش، مع تصميم “Reality Flow” بجودة عرض Full HD بلس، في شاشة LCD تدعم معدل تحديث 120Hz، مع سماكة 4.38مم، وتصميم ثقب الشاشة لكاميرة مزدوجة في الشاشة، كما تشغل الشاشة نسبة 91% من إطار الهاتف، وذلك بفضل الإطار السفلي الذي يتميز بتصميم نحيف بسماكة 4.25مم.

يضم هاتف POCO X2 معالج Snapdragon 730G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بنظام تبريد سائل، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI 11.

كما تتميز كاميرة هاتف POCO X2 بمستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro لدعم تصوير من مسافة 2سم، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait.

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بينما تأتي الكاميرة الأمامية المزدوجة في ثقب الشاشة بمستشعر رئيسي بدقة 20 ميحا بيكسل، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، و RAW، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية.

هاتف POCO X2 يتميز أيضاً بتصميم زجاجي 3D، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع من شاحن يأتي في صندوق التغليف بقدرة 27W.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف POCO X2 بألوان الأزرق، البنفسجي، وأيضاً الأحمر، بسعر يبدأ من 225 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف في السوق الهندي بدءاً من 11 من فبراير.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان عن هاتف POCO X2 بمعالج Snapdragon 730G ومعدل تحديث 120Hz ظهر على التقنية بلا حدود.