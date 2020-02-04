هذا الموضوع تسريبات مصورة حية تكشف عن تصميم ثقب الشاشة في هاتف vivo iQOO 3 ظهر على التقنية بلا حدود.
ينطلق قريباً إصدار جديد من هواتف vivo من علامتها الفرعية iQOO، والذي يأتي بعنوان iQOO 3 للأسواق، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تصميم ثقب الشاشة لهاتف iQOO 3 المرتقب.
يعد هاتف iQOO 3 الإصدار الجديد من علامة vivo التجارية التي تقدم الإصدارات المخصصة للألعاب من الهواتف الذكية، والذي ظهر في صور حية بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في زاوية اليمنى من الشاشة.
ويظهر هاتف vivo iQOO 3 في الصور الحية مع أحد إصدارات Oppo من الهواتف الذكية، حيث تشير التوقعات إلى أنه هاتف Reno3 Pro، ولقد ظهرت الصور الحية اليوم على موقع Weibo، كما أشارت التسريبات إلى الهواتف التي تظهر في الصور من الإصدارات التي لم يعلن عنها حتى الآن.
أيضاً تشير توقعات أخرى إلى أن هاتف iQOO 3 يظهر في الصور المسربة مع هاتف Oppo Find X2، أيضاً يظهر هاتف iQOO 3 في الصور مع 4 من الأزرار الجانبية في إطار الهاتف، حيث تشير التوقعات إلى أن أحد هذه الأزرار يعود لمساعد Jovi الرقمي، كما يتميز الهاتف بشاشة مسطحة.
ومن المتوقع أن يتميز iQOO 3 بشاشة OLED، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة أسفل الشاشة، لذا نترقب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.
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هذا الموضوع تسريبات مصورة حية تكشف عن تصميم ثقب الشاشة في هاتف vivo iQOO 3 ظهر على التقنية بلا حدود.
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