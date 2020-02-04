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عبدالله بن زايد: مستمرون فى دعم العمل الإنسانى وأدرجنا وثيقة الأخوة بالمناهج التعليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبدالله بن زايد وزير الخارجية بدولة الإمارات، إن الإمارات مستمرة فى نهج التعايش السلمى والانفتاح، ودعم العمل الانسانى ومستمرون فى جائزة زايد للأخوة الإنسانية التى تم إطلاقها العام الماضى لتكريم صناع السلام فى كل بقاع الأرض، وذهبت فى دورتها الأولى لقداسة البابا فرنسيس وفضيلة شيخ الأزهر.

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية


 

وأضاف فى كلمته خلال احتفالية ذكرى توقيع وثيقة الأخوة، أن دولة الإمارات ملتزمة بمبادئ هذه الوثيقة فى استراتيجيتها الداخلية وتم إدراجها ضمن مناهج التعليم لطلبة المدارس، وتشرفنا باحتضان مقر اللجنة العليا للأخوة الانسانية المنبثقة عن الوثيقة والتى تتحمل مسئولية و رسالة نشر مبادئ السلام والإنسانية ونبذ التعصب، وتحفيز المؤسسات على تطييق تلك الوثيقة وإطلاق مبادرات لتنفيذ بنودها .

عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد


 

وأكد أن الأيادى مفتوحة لكل من يرغب فى المساهمة فيما يدعم العمل الإنسانى ومواجهة الكراهية بالمحبة والسلام.

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وقد استقبل بن زايد قيادات دينية وشخصيات بارزة خلال احتفالية الذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

الفاعلية
الفاعلية

 

جانب من الفاعلية ب
جانب من الفاعلية ب

 

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية


 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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