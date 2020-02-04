شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا أعيان سرت وترهونة يعلنان وقوفهما مع الجيش الليبى ضد التدخل التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلسا أعيان سرت وترهونة وقوفهما مع الجيش الليبي ضد التدخل التركى، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

يذكر أن غسان سلامة المبعوث الأممى الى ليبيا أعلن اليوم الثلاثاء استنئاف اجتماعات اللجنة العسكرية بشأن ليبيا لتخطى الفجوة بين الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن محادثات جنيف تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار، كاشفا عن عقد المحادثات بشأن الشق السياسى بعد أسبوعين، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده فى فيينا اليوم الثلاثاء.

وشدد "سلامة" فى المؤتمر الصحفى، على اتخاذ موقف صارم بشأن وقف التدخل الأجنبى فى النزاع الليبى، مبينًا أن إنتاج النفط فى ليبيا تلقى ضربات كبيرة، مؤكدا فى الوقت ذاته على عدم احترام قرار حظر الأسلحة الذى فرض فى مؤتمر برلين.

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ودعا المبعوث الأممى فى المؤتمر الصحفى إلى وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا، كانت الأمم المتحدة، أعلنت الاثنين، أن اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا سوف تجتمع اليوم فى جنيف، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل، فى غضون ذلك قال موقع "عرب وويكلى" إن التدخل التركى فى ليبيا واستغلال أنقرة للمقاتلين من سوريا لمحاربة الجيش الوطنى الليبى يثير تخوفات من إمكانية استغلال الحدود التى يسهل اختراقها بين شمال دارفور فى السودان وتشاد مع ليبيا واستخدامها كطريق من أجل توفير الإمداد والدعم للميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى الليبى.

وأشار الموقع إلى أن هذا السيناريوهات واضحا عندما أعلنت مصادر أمنية سودانية عن ضبط أسلحة كانت متجهة إلى ليبيا على ما يبدو إلى جانب الاستيلاء على الشحنة، ألقت قوات الدعم السريع السودانية القبض على العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الأفراد الذين يحملون جوازات سفر تركية.