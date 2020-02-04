شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وألمانيا تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي ، عادل الجبير، خلال لقائه اليوم ، الثلاثاء ، فيليب إكرمان مدير عام إدارة الشؤون السياسية لكل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرقين الأدنى والأوسط ، بوزارة الخارجية الألمانية، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى الوزير الجبير ، أمس الاثنين، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعراضا، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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