شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو القادمين إلى المملكة للإفصاح عن تواجدهم بالصين قبل 15 يوما من وصولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم فى جمهورية الصين الشعبية خلال خمسة عشر يوماً قبل وصولهم، وأكدت الجوازات حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية على أن هذه الخطوة تأتى ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

اجتاحت أقنعة الوجه العديد من مناطق العالم، إثر المخاوف الكبيرة المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا"، والذى دفع العديد من الدول إلى رفع حالة الطوارئ لمجابهة انتشاره داخلها فى الآونة الأخيرة.

تحولت شوارع الصين إلى أراضى خالية من المارة بسبب الخوف من فيروس كورونا القاتل ليصبح المواطنين الصينيين في حالة تأهب لمنع انتشار الفيروس، وكشفت إدارة الطيران المدنى الصينية، اليوم الثلاثاء، أن 46 شركة جوية أجنبية أوقفت رحلاتها إلى البلاد حتى الآن، بعدما أجبر انتشار "كورونا" بلدانا وشركات على تقييد حركة السفر من وإلى الصين.

وقد شهد سوق "الأقنعة" رواجا كبيرا فى العديد من الدول، خاصة فى آسيا، وذلك بعدما زاد الطلب عليها بصورة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر القناع إلى 14 دولار فى الصين، مما دفع قطاع كبير من الصينيين إلى شراء كميات كبيرة من الأقنعة من دول مجاورة كاليابان وتايلاند وغيرها.