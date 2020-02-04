تركيا.. إرسال مساعدات إنسانية للنازحين السوريين بإدلب

قونيا- أقسراي/ الخليج 365

أرسل متبرعون أتراك، ستة شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين الفارين من هجمات نظام الأسد في إدلب.

في ولاية قونيا (وسط)، أطلقت جمعية "من أجل الأطفال بدون ألعاب"، الخيرية، حملة جمع تبرعات في الولاية، حيث لاقت أستجابات كبيرة من المواطنين الأتراك.

وقال رئيس الجمعية، "عثمان دميرجي" في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، إنهم جمعوا مساعدات مهمة من المتبرعين الأتراك، حيث تم تحميلها على أربعة شاحنات وأرسلوها إلى سوريا.

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وأضاف أن طرود المساعدات تضمنت دقيقاً، وفواكه طازجة، وموادا غذائية مختلفة، وبطانيات، وأٍسرّة، وملابس، وأحذية، وألعاب أطفال، ومياه شرب.وفي ولاية أقصراي، نظمت بلدية "أسكيل" حملة جمع تبرعات للسوريين، حيت جُمعت مساعدات إنسانية تم تحمليها في شاحنتين وأرسلتا إلى سوريا.

وقال رئيس بلدية أسكيل "نجاتي بلغمان" خلال مراسم توديع المساعدات، "نحن نمد يدنا إلى شعب يتعرض للإبادة".

وأضاف أن هناك نساء، وأطفال، وشيوخ ومرضى تضرروا من الحرب الدائرة في سوريا، وأنهم أعدوا مساعدات غذائية وأرسلوها إلى النازحين السوريين في إدلب.



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