وزير داخلية لبنان يبحث مع سفير تركيا توطيد التنسيق الأمني

بيروت / وسيم سيف الدين/الاناضول

بحث وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، الثلاثاء، مع سفير تركيا لدى بيروت، هاكان تشاكل، "توطيد التنسيق الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، بمقر وزارة الداخلية في بيروت، لبحث علاقة البلدين، حسب بيان لوزارة الداخلية اللبنانية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وحسب البيان، جرى "مناقشة الإسناد اللوجستي لجهة التجهيزات والعتاد، وقضايا عسكرية أخرى".

بدوره، أعرب السفير التركي، عن "استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة اللبنانية، خصوصا وزارة الداخلية".

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وأشار إلى أن "للعلاقات اللبنانية التركية تاريخ من التعاون المشترك على المستويات كافة، لا سيما التجارية والثقافية والسياحية والاجتماعية".

ونقل البيان عن "تشاكل" تأكيده بأن "لبنان بلد مهم جدا بالنسبة لتركيا".

وتمّ إدراج لبنان في "برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي" عام 2015، كما أعلنت أنقرة خلال "مؤتمر روما 2" لدعم لبنان، في مارس/آذار 2018 استعدادها لتوسيع مساعداتها العسكرية للمؤسسات الأمنية اللبنانية.

وتعهدت أنقرة بتقديم معدات عسكرية، تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار أمريكي، إلى "الفوج النموذجي" اللبناني الذي سيتم إنشاؤه في جنوب لبنان فور إبرام الاتفاقات اللازمة.

ويعود تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى عام 1947، حين تم توقيع اتفاقية النقل الجوي، لتتوالى بعدها الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية، لتتوج عام 2010 بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.