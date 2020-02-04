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أردوغان وميركل يبحثان مستجدات الاوضاع في سوريا وليبيا

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أنقرة/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، مستجدات الاوضاع في كل من سوريا وليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وميركل تناولا آخر التطورات الحاصلة على الساحتين السورية والليبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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