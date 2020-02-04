عباس يبحث صفقة القرن مع مبعوث الرئيس الروسي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، مع ألكسندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي، آخر مستجدات الأوضاع الفلسطينية، عقب إعلان صفقة القرن الأمريكية المزعومة.
وجدد "عباس"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، رفضه للخطة الأمريكية.
كما أكد الرئيس الفلسطيني على رفض الدول العربية والإسلامية للصفقة، باعتبارها "تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
وثمن عباس "مواقف روسيا الداعمة لفلسطين، ورفضها صفقة القرن، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية".
من جانبه، أكد مبعوث الرئيس الروسي، موقف بلاده الداعم لحل القضية الفلسطينية، على أساس "حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وأوضح أن الخطة الأمريكية "غير قابلة للحياة".
والأسبوع الماضي، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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