"نقابات عمال فلسطين" يدعو لـ"الوحدة" لموجهة صفقة القرن

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في قطاع غزة، الثلاثاء، إلى ضرورة "استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي"، من أجل مواجهة صفقة القرن المزعومة.

وقال سامي العمصّي، رئيس الاتحاد، خلال مؤتمر عقده بمقر الاتحاد بمدينة غزة "ندعو إلى ضرورة عقد لقاء وطني شامل، لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ردا على الصفقة".

وأضاف "إن هذه الصفقة تمثّل نكبة جديدة (...) وهم لا يعلمون أن فلسطين لا تقبل البيع أو القسمة".

وندد بالتطبيع العربي مع إسرائيل، داعيا تلك الدول إلى "وقف هذه السياسة والدفاع عن الأرض الفلسطينية".

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وطالب الأمتين العربية والإسلامية، بالرد على الصفقة المزعومة من خلال "دعم حق اللاجئين الثابت في العودة إلى أرضهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والضرورة لهم، وحماية القدس".

وناشد المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على "فضح الممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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