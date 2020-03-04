بن فريد يساءل بن عديو : ماذا نقول عن الذي ينفذ أجندة الإخوان في شبوة ؟

وجه القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، تساؤلاً هاماً إلى محافظ شبوة محمد صالح بن عديو على خلفية مزاعمه أن الإمارات تمول الفوضى في المحافظة .

وقال بن فريد في تغريدة له بتويتر، "وحينما تتعامل مع الأتراك والقطريين بشكل مباشر وغير مباشر لتنفيذ أجندة الاخوان في شبوة ماذا تقول عنه؟" .

وأضاف "وماذا عن عزل عشرات الموظفين بقرارات منك لمجرد أنهم لا ينتمون لحزب الخراب الذي تتبعه ماذا تسميه؟" .. لافتاً الى أن الإمارات بنت قوات أمن شهد لها الكل .

وأستدرك مخاطباً بن عديو "فأتيت انت بعصابات مأرب لتعيث خرابا وفساد بشبوة" .

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