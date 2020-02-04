مواسرجي مصري يهتك عرض قاصر أردنية عدة أيام بعمان.. تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة وقعت فتاة قاصر تركت منزل عائلتها لظروف لم يكشف عن تفاصيلها فريسة لمواسرجي من الجنسية المصرية استغل خروجها من منزل عائلتها ليقوم بهتك عرضها ويلقى القبض عليه بعد الإبلاغ عنه من قبل أحد الأشخاص. المواسرجي المتهم بهتك عرض القاصر البالغة من العمر15 سنة ، حاكمته محكمة الجنايات الكبرى حيث تم تجريمه بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 5 سنوات. وأعلن الحكم جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعه وبعضوية القاضيين انور ابو عيد ولؤي عبيدات وبحضور مدعي عام الجنايات . شاهد ايضا:- أميرة رزق "فتاة العياط" توجه رسالة للفتيات مقدم من: الوطن إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان ووفق لائحة الاتهام التي اطلعت رؤيا عليها افادت بان المجني عليها تبلغ من العمر 15 سنة كانت قد غادرت منزل والدتها وتوجهت الى احدى مناطق شرق عمان، وقد تعرفت مصادفة على الجاني وما أن علم المتهم بمغادرتها لمنزلها فقد عرض عليها استضافتها في منزل صديق له وهو عبارة عن منزل مهجور، وباتت معه في المنزل عدة أيام حيث جرى هتك عرضها إلى أن تمكنت المجني عليها من الاتصال مع الشاهد الذي قام بإبلاغ الشرطة وألقت القبض على المتهم .



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