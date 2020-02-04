بعد أنباء عن التطبيع.. الحكومة السودانية تعلق على لقاء البرهان ونتنياهو

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أعلنت الحكومة السودانية أنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الاثنين، في أوغندا.

وأثار هذا اللقاء سجالا كبيرا في السودان، وعاد معارضون سودانيون للتذكير بخطورة منح مسؤولي الجيش في البلاد صلاحيات دبلوماسية، حسب موقع قناة «الحرة» الأمريكية.

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فيديو مقدم من France 24

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كان مكتب نتنياهو أكد، في بيان عبر «تويتر»، أن الأخير والبرهان التقيا في أوغندا، واتفقا على «بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين».

فيما قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، المتحدث باسم الحكومة، في بيان مقتضب: «sتلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي مع نتنياهو».

أضاف «صالح»: «لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عود رئيس مجلس السيادة».