شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت من القاهرة من 79 سنة.. تفاصيل أول لقاء إعلامى مع مؤسس السعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دارة الملك عبد العزيز، المتخصصة فى خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، عن تفاصيل أول لقاء إعلامى عالمى، مع مؤسس السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، قبل 79 عامًا وتحديدا عام 1943 ميلادية، من أحد أهم وأشهر مجلة عالمية مطبوعة فى أربعينيات القرن الماضى.

وقالت الدارة، إن أول زيارة رسمية لصحيفة غربية للمملكة العربية السعودية كانت تمثل تلهف الإعلام الغربى لمعرفة المزيد عن الدولة السعودية الحديثة، ضم وفد الزيارة صحفيين من مجلة "LIFE- لايف" الأمريكية الشهيرة، هما المحرر نويل بوش، والمصور روبرت لاندرى، وكان ذلك 1943، ووثق "المصور لاندرى" أهم لقطات فوتوغرافية وصلت للعالم الغربى المتشوق لمعرفة الكثير عن المملكة الجديدة، بعد أن لفتت الإنجازات التاريخية العظيمة والكبيرة التى خلدت بصمة الملك المؤسس، اهتمامات وسائل الإعلام الغربية التى تسابقت على عقد أول لقاء رسمى معه.





وأشارت الدارة، أن الرحلة بدأت من القاهرة إلى جدة، وأمر الملك عبد العزيز، بتجهيز قافلة سيارات لنقلهم من مطار جدة إلى الرياض، واستغرقت تلك الرحلة 6 أيام حتى وصلوا إلى قصر المربع فى العاصمة الرياض، وقاموا خلال الزيارة بالتقاط صور تظهر شوارع ومعالم العاصمة الجديدة، منها سوق المقيبرة، بوابة مصدة، كراج سيارات الملك عبد العزيز، كما أنهم واصلوا رحلتهم إلى محافظة الخرج، وزاروا قصر الملك عبد العزيز وبعض العيون والسواقى.





وأوضحت الدارة التاريخية، أن المحرران واصلا رحلتهم الإعلامية بعد محافظة الخرج إلى الظهران، وتحديدًا لزيارة مقر شركة "أرامكو العملاقة"، قبل أن يعودوا إلى القاهرة مرة أخرى عبر العراق.





وأشارت الدارة، أن المحرر الصحفى "نويل بوش"، وصف فيه الملك المؤسس عبد العزيز، بأنه أحد أقوى الرجال فى العالم، وقام بعمل عظيم لا مثيل له فى تلك المرحلة الحرجة.

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