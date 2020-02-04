شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يوافق على المشاركة فى حوار جنيف "بشروط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب الليبى اليوم الثلاثاء بالمشاركة فى حوار جنيف ضمن شروط معينة، جاء ذلك وفق ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى دون التطرق لتفاصيل أخرى، فى غضون ذلك أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للدعم فى ليبيا، غسان سلامة، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بليبيا "محادثات 5+5"، والتى انطلقت رسميا، أمس الاثنين، تهدف إلى تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.

وأضاف سلامة - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف، أنه اجتمع أمس مع الأطراف كل على حدة (خمسة من كبار العسكريين من الجيش الوطنى وخمسة من حكومة الوفاق)، معربا عن أمله فى أن يتمكن خلال أيام المحادثات التى تستمر حتى بعد غد الخميس، من جمع الطرفين على مائدة واحدة.

وأشار إلى أنه بانتظار الوقوف على شروط الأطراف من العسكريين فيما يخص التوصل إلى اتفاق حقيقى ودائم لوقف إطلاق النار.

ونوه بأنه سيعمل اليوم لأجل جسر الهوة بين الطرفين، وسيتم أيضا بحث دور الأمم المتحدة فى المرحلة القادمة، وأيضا دور السلطات الليبية، معتبرا أن كل هذه الأسئلة هى حاسمة للعملية التى تجرى فى جنيف.

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وشدد سلامة، على أن القرار الخاص بشكل المراقبة التى يمكن أن تتابع الوضع على الأرض هو قرار يأخذه الليبيون فقط، لافتا إلى أن المحادثات السياسية حول الأزمة الليبية قد تبدأ خلال أسبوعين من الآن وقد تكون فى جنيف.

وقال إن هناك موقفا قويا للأمم المتحدة فيما يتعلق بعدم إدخال موضوع النفط فى المساومة السياسية، خاصة وأنه يمثل النسبة الأكبر فى موارد الدخل الليبية.

وعبر سلامة عن القلق بشأن ما وصفه بعدم احترام بعض الدول لقرار مجلس الأمن لعام 2011، والخاص بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا، ونوه بأن الأمم المتحدة لاحظت انتهاكا للقرار، ويتم إرسال السلاح وكذلك المرتزقة.