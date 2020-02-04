مجلس الوزراء السعودى يقر بإنشاء هيئات للمتاحف والتراث والأفلام والطهى والأزياء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونوه مجلس الوزراء برعاية خادم الحرمين لأعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى بالرياض ، وبتوجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتبني مبادرتين كريمتين من سموه لخدمة الأمن السيبراني العالمي وهما " حماية الأطفال في العالم السيبراني " و " تمكين المرأة في الأمن السيبراني " ، وذلك في إطار ما تشهده المملكة من مسيرة التحديث والتطوير وفق رؤية 2030 ، التي رسمت التوجهات والأهداف للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وإلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية، وإدراك حجم التحديات المتجددة في دول العالم مع التوسع في استخدامات التقنية في جميع مسارات الحياة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال .

ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 78 / 20 ) وتاريخ 3 / 6 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً : قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ناميبيا ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا. خامساً : قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (49 ـ 12 / 41 / د ) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ ، ورقم ( 3 ـ 16 / 41 / د ) وتاريخ 21 / 5 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئات التالية : (الأدب والنشر والترجمة ، والمتاحف ، والتراث ، والأفلام ، والمكتبات ، وفنون العمارة والتصميم ، والموسيقى ، والمسرح والفنون الأدائية ، والفنون البصرية ، وفنون الطهي ، والأزياء) ، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس ، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة. Advertisements سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ ، وذلك بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير" منه ، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي : "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة ، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة ـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين ، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

ثامناً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :1 ـ ترقية فهد بن عبدالله بن محمد العبدالجبار إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل. ثامناً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :1 ـ ترقية فهد بن عبدالله بن محمد العبدالجبار إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل. 2 ـ ترقية سليمان بن سليم بن راجح الرهيف إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 3 ـ ترقية المهندس / فهد بن سعد بن ناصر بن حسينان إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4 ـ ترقية المهندس / أحمد بن عبدالرحمن بن موسى السليم إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 5 ـ ترقية محمد بن عوضه بن محمد الشهري إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. 6 ـ ترقية وليد بن غازي بن عبدالرحمن بافقيه إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام. 7 ـ ترقية عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله المسلم إلى وظيفة (مستشار ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

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