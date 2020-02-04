مبعوث الأمم المتحدة: هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين طرفي النزاع في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الثلاثاء إن هناك "إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

لكن سلامة قال للصحفيين إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا.