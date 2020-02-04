"كورونا" يعطل 55% من خطوط طيران كوريا الجنوبية إلى الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تواصل شركات الطيران حول العالم إلغاء رحلاتها من وإلى الصين، وقالت مصادر كورية جنوبية إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين دفع شركات الطيران الكورية الجنوبية إلى تعليق أكثر من نصف خطوطها الجوية إلى الصين.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر القول إنه بحلول اليوم الثلاثاء علقت "كوريان أيرلاينز" أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية و7 شركات أخرى 55 خط طيران من بين 100 خط تسيرها هذه الشركات إلى الصين بسبب المخاوف من الفيروس.

في الوقت نفسه قررت الشركات الكورية الجنوبية تقليل عدد الرحلات على 17 خطا آخر إلى الصين بما في ذلك الخطوط التي تعمل بين كوريا الجنوبية والعاصمة الصينية بكين.

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وقررت "كوريان أيرلاينز" وقف 20 خطا جويا من بين 31 خطا تقوم بتشغيلها إلى الصين، وكذلك قررت خفض عدد الرحلات على 8 خطوط أخرى بشدة.

كما قررت شركة "آشيانا أيرلاينز" وهي ثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية تعليق 4 خطوط إلى الصين وخفض عدد الرحلات على 8 خطوط أخرى.

وعلقت 3 شركات طيران منخفض التكاليف في كوريا الجنوبية وهي "آ ير سول" و"إستار جيت" و"جين أير" 11 خطا جويا إلى الصين.

يأتي قرار شركات الطيران العالمية بوقف أو تقليص عدد رحلاتها إلى الصين على خلفية التراجع الحاد في أعداد المسافرين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد الذي أدى إلى وفاة أكثر من 425 وإصابة أكثر من 20 ألف شخص في الصين حتى الآن.