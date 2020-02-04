المغرب يعلن تفكيك خلية يشتبه في موالاتها لـ«تنظيم الدولة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات المغربية أنها فككت الثلاثاء خلية من ستة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية، وتخطيطهم للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة. وقال بيان لوزارة الداخلية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية «تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة عناصر تتراوح أعمارهم بين بين 18 و59 سنة، كانوا ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية (غرب) وأزيلال (وسط)، ويتبنون الفكر المتطرف». وأوضح البيان أن الأبحاث الأولية تفيد أن الموقوفين «الموالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيداً لإعلان ولاية تابعة للتنظيم المتطرف. ولفت البيان إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه بتورطهم في هذه الخلية الإرهابية.

وأوقفت السلطات الأمنية في 2019 حوالي 79 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة. وظل المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية حتى أواخر 2018، عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون له دون أن يعلن التنظيم تبنيها. وأكد القضاء المغربي أمام الاستئناف أواخر تشرين الأول/أكتوبر الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهماً آخرين في هذه القضية ما بين 5 أعوام و30 عاماً.