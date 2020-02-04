شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يدعو الدول لتعزيز رقابتها الصحية لفيروس كورونا المستجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا البنك الدولي، جميع الدول إلى «تعزيز رقابتها الصحية واستجابتها» لفيروس كورونا المستجدّ، قائلاً إنّه يُجري مراجعة للإمكانات الماليّة والتقنيّة التي يمكن حشدها سريعًا. وقال البنك في بيان له «نجري مراجعة للإمكانات الماليّة والتقنيّة التي يُمكن حشدها سريعًا من أجل دعم البلدان المتضرّرة». وأضاف «ندعو جميع الدول إلى تعزيز الرقابة الصحّية والاستجابة، وهو أمر ضروريّ لاحتواء انتشار هذا الوباء والأوبئة التي قد تظهر مستقبلاً». وأشار البنك الدولي إلى أنّه يجري محادثات «وثيقة مع الشركاء الدوليّين لتسريع الاستجابة الدولية بهدف مساعدة البلدان على إدارة هذه الأزمة الصحية العالمية». وأكد على أنّه يُقيّم العواقب الاقتصاديّة والاجتماعيّة للوباء، ويدعم «جهود الصين للاستجابة له، بما في ذلك الجهود الهادفة إلى إنعاش اقتصادها مجدّدًا». وشدّد البنك على «استعداده لدعم جميع البلدان» المتعاملة معه، خصوصاً تلك الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً، من أجل المساعدة في إدارة العواقب المستقبلية لهذه الأزمة على شعوب هذه الدول.
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